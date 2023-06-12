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12:51, 12 июня 2023Бывший СССР

В Кишиневе отказались проводить гей-парад

Мэр Кишинева Ион Чебан отказал в проведении марша ЛГБТ
Ион Чебан

Ион Чебан. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Власти Кишинева откажут ЛГБТ-сообществу в проведении гей-парада, который был запланирован на 18 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра города Иона Чебана.

По его словам, в этот день общественный транспорт в молдавской столице будет ходить в обычном режиме, несмотря на планы сообщества организовать марш. «Я не собираюсь никого осуждать, но 18 июня я не дам разрешения», — подчеркнул Чебан.

Ранее правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» предложила переименовать отмечаемый 9 мая День Победы. Кроме того, она предложила перенести праздник на 8 мая в соответствии с традициями европейских стран.

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    Алевтина Запольская
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