ВСУ потеряли десятки солдат во время наступления в Запорожской области

Economist: ВСУ заявили о потере десятков солдат во время наступления в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки солдат во время наступления в Запорожской области. Об этом сообщает издание Economist со ссылкой на военный источник в Генштабе ВСУ.

Уточняется, что украинская сторона привлекла к атаке в районе населенных пунктов Орехов и Токмак хорошо подготовленную 47-ю бригаду. Ей пришлось встретиться с серьезными российскими укреплениями и средствами радиоэлектронной борьбы.

«Мы не ввели свои главные силы, но и русские не ввели свои главные силы», — посчитал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что украинские военные потеряли значительное количество западной техники в ходе наступления. Отмечается, что атаки на направлении Орехов — Токмак идут тяжело. По словам источника, украинская сторона теряет людей.