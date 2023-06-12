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21:27, 12 июня 2023Из жизни

Способного кусать людей окуня обнаружили в Балтийском море

YLE: способного кусать людей окуня обнаружили в Балтийском море у берегов Финляндии

Фото: Reuters

У берегов Финляндии в районе Турку обнаружили солнечного окуня, который способен укусить человека для защиты своих нерестовых нор. Об этом заявил представитель Финской ассоциации рыболовов-любителей (SVK) Юха Ояхарью в интервью YLE.

Если человеку доведется заплыть рядом с нерестилищем, самец обязательно оттуда нападет на непрошенного гостя. «К счастью, у солнечного окуня нет больших зубов, но он может пощипывать», — пояснил эксперт.

Уточняется, что этот вид является чужеродным и может представлять угрозу для местной среды: как для растений, так и рыб. Представитель Института природных ресурсов Финляндии Санна Кунингас предположила, что кусающихся окуней специально завезли в Юго-Западную Финляндию и попросила жителей страны сообщать о всех случаях обнаружения «чужаков».

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    Екатерина Подвигина
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