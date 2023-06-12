На Украине предсказали исчезновение олигархов к окончанию конфликта

Министр юстиции Украины Малюська предсказал исчезновение олигархов к окончанию конфликта

Решение Венецианской комиссии рекомендовать Украине отложить имплементацию закона об олигархах не повлияет на готовность государства бороться с ними. Об этом заявил министр юстиции республики Денис Малюська, пишет «Страна.ua».

12 июня Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) предложила Киеву приостановить действие нового закона из-за несоответствия стандартам ЕС. Ее члены осудили возможность Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) единолично назначать граждан олигархами, так как этот статус предполагает существенные ограничения в правах.

В свою очередь министр, отстаивающий сохранение закона, предположил, что к окончанию конфликта с Россией олигархи исчезнут вовсе.

«Должным образом оценить влияние закона об олигархах на политическую систему, на правовую систему, крайне сложно. Может вообще тогда олигархов не будет и нужды в законе не будет и его нужно будет и отменить», — предсказал Малюська.

Закон о «деолигархизации», принятый Верховной радой осенью 2021 года, запрещал богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. Он был разработан офисом президента Владимира Зеленского, полномочия о признании олигархами были отданы СНБО.