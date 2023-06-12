Папа Римский написал письмо Зеленскому

Папа Римский Франциск написал сочувственное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому

Папа Римский Франциск написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил сочувствие жителям страны из-за конфликта с Россией и пообещал приложить усилия, чтобы «положить конец этим страданиям». Об этом сообщил папский спецпредставитель по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи, пишет ТАСС.

Кардинал передал послание понтифика во время своего последнего визита в Киев.

«Мы должны способствовать установлению мира как можно быстрее, понять, что нужно, чтобы достичь его. И в этом смысл письма, которое Папа Римский написал Зеленскому, именно в том, как мы можем помочь и быть рядом с его страдающим народом», — пересказал Дзуппи смысл письма. Также он сообщил, что получает сигналы, дающие надежду на скорую встречу с представителями российского правительства и Русской православной церкви (РПЦ).

«Для Москвы два региона в Донбассе — часть России. Украина борется за территориальную целостность. И очевидно, что это противоположные позиции. Мы можем только желать, чтобы этот спор был разрешен не при помощи оружия», — объяснил кардинал смысл его дипломатической миссии.

Ранее Дзуппи получил согласие Кремля на посещение России. Пока еще неизвестно, в какие даты состоится визит, однако, как полагают в Ватикане, он также может поспособствовать встрече между Папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.