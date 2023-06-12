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11:47, 12 июня 2023Ценности

Россиянам перечислили визуально старящую одежду

Модный эксперт Сава: вещи неподходящих цветов подчеркивают морщины и круги под глазами

Фото: unsplash

Модный эксперт Лида Сава перечислила визуально старящие предметы гардероба. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в воскресенье, 11 июня.

В первую очередь специалистка по стилю призвала читателей определить актуальность вещи, поскольку несовременные фасоны прибавляют лишний возраст. «В магазинах легко наткнуться на одежду с устаревшим кроем, которую из года в год продолжают производить, чтобы удовлетворить вкусы многих отдельных покупателей», — пояснила она.

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Среди прочего собеседница предложила россиянкам изучить, соответствует ли понравившаяся одежда их типу внешности: драматик, гамин, романтик и натурал. Кроме того, важно тщательно подойти к выбору цвета наряда, поскольку неподходящие оттенки могут подчеркивать морщины, темные круги под глазами и красноту на коже.

«Девушкам-романтикам, например, подходят рюши и кружева, поскольку они раскрывают нежные черты этой внешности. Драматикам с удлиненной угольностью и четкими линиями во внешнем облике романтические детали, наоборот, противопоказаны, они прибавляют возраст и выделяют недостатки», — высказалась Сава в заключение.

В июле 2022 года британская стилистка Доминик Саксен перечислила предметы гардероба, которые визуально омолаживают женщин. Эксперт призвала отказаться от монохромных черных нарядов, поскольку этот цвет подчеркивает синяки под глазами, а также морщины на шее и лице.

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    Карина Черных
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