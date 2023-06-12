Стало известно об обстреле центра Токмака со стороны ВСУ

РИА Новости: ВСУ обстреляли центральную площадь Токмака в Запорожской области из РСЗО

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли центр города Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя оперативных служб.

Отмечается, что ВСУ прицельно обстреляли центральную площадь Токмака из РСЗО около 22:30. «Предварительно, огонь велся из РСЗО "Град" с использованием дальнобойных снарядов западного образца», — сообщил источник агентства.

Ранее эксперты «Известий» раскрыли подробности плана контрнаступления ВСУ. По их мнению, Киев намерен нанести удары по трем направлениям и выйти в район города Токмак. Таким образом украинские военные уничтожат первую линию российской обороны. После этого они планируют атаковать Бердянск и, возможно, Мариуполь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать детали, подчеркнув, что все будут это «ощущать».