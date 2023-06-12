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17:19, 12 июня 2023Экономика

В ФРГ рассказали о последствиях расторжения договора о транзите газа

В ФРГ рассказали о последствиях отказа Москвы и Киева продлевать договор по газу
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Германии придется значительно снизить производственные мощности, если Москва и Киев не продлят соглашение о транзите газа в Европу. Об этом заявил министр экономики страны Роберт Хабек. Его слова приводит телеканал Welt.

«Не существует безопасного сценария развития событий», — сказал Хабек, выступая на Восточногерманском экономическом форуме в понедельник, 12 июня. Он заявил, что Германии придется делиться газом со странами Восточной Европы в случае, если он не будет поступать туда через Украину. «Прежде чем люди там замерзнут, мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его», — добавил он.

При этом политик подчеркнул, что строящихся в стране терминалов по приему сжиженного природного газа не хватит, чтобы обеспечить потребности восточноевропейских потребителей.

Ранее стало известно о нежелании Украины продлевать контракт на транзит с «Газпромом».

«Газпром» подписал контракт с «Нафтогазом Украины» в конце 2019 года, документ действует до 31 декабря 2024 года. В мае Украина остановила подачу газа через один из двух пунктов пропуска — ГИС «Сохрановка», сославшись на то, что она оказалась под контролем российских войск. Из-за этого Россия потеряла доступ к 30 процентам забронированных мощностей. Сейчас транзит через Украину идет на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.

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