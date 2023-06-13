МИД России выразил озабоченность складированием ядерных бомб в Европе

Представитель МИД Захарова: Россия озабочена складированием ядерных бомб в Европе

Москва озабочена информацией о расширении «географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Так дипломат прокомментировала заявление координатора политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисии Сандерс-Закре. Та рассказывала, что США разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений.

«Не могут не вызывать озабоченность и звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе», — отметила Захарова, не прояснив, чьи именно призывы имеет в виду.

По сообщению представительницы ICAN, ядерные боеголовки США хранятся на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии. По мнению Сандерс-Закре, это может стать пусковой точкой, увеличивающей риски ядерной войны.