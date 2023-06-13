Врач предупредил о вреде пива для сердца

Уролог Гадзиян сообщил, что частое употребление пива может привести к разбуханию сердца

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил, что употребление пива может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы человека. Об этом сообщает«Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

По его словам, частое употребление этого напитка может привести к разбуханию сердца. Специалист предупредил, что это почти неизлечимо. Также пиво способствует развитию онкозаболеваний, в том числе рака кишечника, сказал врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что белый хлеб с маслом не стоит есть при некоторых заболеваниях. По ее словам, в белом хлебе нет почти ничего, кроме «пустых калорий и сахара», а сливочное масло калорийно и содержит холестерин, поэтому такие бутерброды запрещены людям с сахарным диабетом и лишним весом.