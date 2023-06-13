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12:30, 13 июня 2023Экономика

Газ в Европе снова подешевел

Стоимость газа в Европе опустилась ниже 320 долларов за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: A08 / Shutterstock / Fotodom

Стоимость газа на лондонской бирже ICE 13 июня упала на 8,5 процента, опустившись ниже отметки в 320 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

К полудню по московскому времени стоимость июльского фьючерса по индексу TTF, крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах, снижалась до 317 долларов.

Перед выходными, 9 июня, европейские цены на газ, наоборот, выросли за сутки более чем на 20 процентов, составив 363 долларов за тысячу кубометров впервые с середины мая.

Котировки TTF1! от TradingView

Газ в Европе неуклонно дешевел с конца 2022 года — 25 мая цены опустились до 268 долларов за тысячу кубометров впервые за два года. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений начала прошлой весны. Цены снижались из-за больших запасов в подземных хранилищах Евросоюза и теплой ветреной погоды в сочетании с мерами экономии, позволившими значительно сократить потребление этого вида топлива.

Вновь дорожать газ в Европе начал 31 мая, после того, как на заводе по производству СПГ Hammerfest на севере Норвегии, принадлежащем компании Equinor, произошла утечка газа, и он приостановил работу.

Ранее в первые четыре месяца 2023 года добыча газа в России сократилась на 10,15 процента в годовом выражении, до 235 миллиардов кубометров.

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    Дмитрий Воронин
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