В России спрогнозировали ускорение инфляции

Глава АКРА Сухов: по итогам 2023 года инфляция в России ускорится до 5,5 процента

По итогам текущего года рост потребительских цен в России достигнет уровня в 5,5 процента, прогнозируют в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Об этом сообщил гендиректор организации, бывший зампред Центробанка Михаил Сухов в разговоре с РИА Новостями.

Целевого уровня в четыре процента с наибольшей вероятностью удастся достичь только в 2025 году, однако, возможно, это случится в 2024 году, рассказал эксперт. Он добавил, что показатель вряд ли сильно превысит отметку в шесть процентов в последующие годы.

Причиной ускорения инфляции в 2023 году Сухов назвал сохранение действия ряда проинфляционных факторов в течение долгого времени. Речь идет о государственных расходах, дефиците бюджета, а также инфляции издержек со стороны импорта. «При перестройке транспортных каналов дороже становятся затраты на транспорт и на обслуживание финансовых операций», — заключил он.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в 2023 году составит 4,5-6,5 процента, а в 2024-м достигнет таргета в 4 процента. В последний месяц темпы роста цен увеличились, и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными.