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11:21, 13 июня 2023Россия

Контракт с Минобороны заключили еще семь добровольческих отрядов в зоне СВО

Семь добровольческих отрядов и бригад штурмового корпуса подписали контракты с МО РФ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Министерство обороны России (МО РФ) сообщило о подписании контрактов на выполнение задач в интересах обороны страны с тремя бригадами и четырьмя отдельными отрядами из состава добровольческого штурмового корпуса. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Со стороны Минобороны контракты были подписаны представителем ведомства генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. Данные контракты определяют правовой статус и деятельность подразделений в зоне специальной операции.

Алексеев выразил уверенность, что в ближайшие недели все соединения и формирования, входящие в состав добровольческого корпуса, также подпишут контракты. А командир добровольческого отряда с позывным Ящик отметил, что с начала специальной операции отряды добровольцев показали себя настоящими защитниками отечества.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Заключение россиянами контрактов распространит на них и на членов их семей меры социальной защиты, установленные государством. Соответствующий приказ также расширяет возможности комплектования подразделений группировки войск добровольцами.

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