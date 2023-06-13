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18:28, 13 июня 2023Ценности

Названа самая модная стрижка лета 2023 года

Who What Wear назвали перевернутый боб самой модной стрижкой лета 2023 года

Фото: @haileybieber

Журналисты Who What Wear назвали самую модную стрижку лета 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Речь идет о так называемом перевернутом бобе, который отличается от классического боба вывернутыми наверх концами. Парикмахер и амбассадор бренда BaByliss Сид Хейс рассказал, что добиться такого эффекта можно с помощью утюжка для волос. «Просто проведите выпрямителем по пряди, а в конце закрутите ее наверх, а не внутрь», — пояснил он.

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Среди знаменитостей, которые последовали тренду на данную прическу, оказались супермодель Хейли Бибер, телезвезда Кортни Кардашьян, актрисы Лора Харриер, Кэри Маллиган и Флоренс Пью, а также певица Рошель Хьюмс и другие именитые личности.

Ранее в июне редакторы Glamour назвали цвет волос, который станет самым модным летом 2023 года. Речь шла о светлом окрашивании Barbie blonde («Блонд Барби»), которое подразумевает теплые оттенки. Отмечалось, что при подборе цвета парикмахеры в первую очередь вдохновляются внешностью и прической культовой куклы. Популярность данного окрашивания связывают со скорым выходом фильма «Барби» с актрисой Марго Робби в главной роли.

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    Майя Пономаренко
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