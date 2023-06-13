Названа самая модная стрижка лета 2023 года

Who What Wear назвали перевернутый боб самой модной стрижкой лета 2023 года

Журналисты Who What Wear назвали самую модную стрижку лета 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Речь идет о так называемом перевернутом бобе, который отличается от классического боба вывернутыми наверх концами. Парикмахер и амбассадор бренда BaByliss Сид Хейс рассказал, что добиться такого эффекта можно с помощью утюжка для волос. «Просто проведите выпрямителем по пряди, а в конце закрутите ее наверх, а не внутрь», — пояснил он.

Среди знаменитостей, которые последовали тренду на данную прическу, оказались супермодель Хейли Бибер, телезвезда Кортни Кардашьян, актрисы Лора Харриер, Кэри Маллиган и Флоренс Пью, а также певица Рошель Хьюмс и другие именитые личности.

Ранее в июне редакторы Glamour назвали цвет волос, который станет самым модным летом 2023 года. Речь шла о светлом окрашивании Barbie blonde («Блонд Барби»), которое подразумевает теплые оттенки. Отмечалось, что при подборе цвета парикмахеры в первую очередь вдохновляются внешностью и прической культовой куклы. Популярность данного окрашивания связывают со скорым выходом фильма «Барби» с актрисой Марго Робби в главной роли.