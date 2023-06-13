ПСЖ назвал сумму для продажи Мбаппе

RMC Sport: ПСЖ продаст футболиста Килиана Мбаппе за 180-200 миллионов евро

Французский ПСЖ назвал сумму для продажи нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, причиной расставания с игроком стало нежелание футболиста активировать опцию продления контракта на один сезон. ПСЖ позволит Мбаппе покинуть клуб летом 2023 года, если покупатель будет готов заплатить за форварда 180-200 миллионов евро.

12 июня L’Equipе стало известно, что Мбаппе сообщил руководству клуба об отказе продлевать контракт до 2025 года. Отмечалось, что парижане постараются продать футболиста летом 2023-го, чтобы он не ушел как свободный агент.

За парижан форвард выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го он мог стать игроком мадридского «Реала», однако продлил контракт с ПСЖ.