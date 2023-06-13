Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ в районе Артемовска

Минобороны России заявило о попытках украинского наступления в районе Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки предпринимали попытки наступления на южнодонецком направлении, а также в районе города Артемовск. Об этом журналистам 13 июня сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что на Времевском выступе противник бросил в наступление подразделения, которые были наспех сформированы из остатков военнослужащих тех бригад ВСУ, которые ранее понесли большие потери.

В районе Макаровки в Донецкой народной республике российские войска за сутки отразили три украинские атаки, усиленные танками и бронированными машинами. В Минобороны также отчитались об отражении атак противника в районе населенных пунктов Ровнополь и Пречистовка.

По данным ведомства, общие потери противника составили четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Ранее глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что артиллеристы не позволяют ВСУ провести перегруппировку на запорожском направлении. По его словам, расчетами орудий наносится огневое поражение противнику.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).