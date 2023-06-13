На территории Краснодарского НПЗ произошло возгорание
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло возгорание. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
В ведомстве уточнили, что загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Пожар локализовали на площади 20 квадратных метров.
В ликвидации пожара участвовали более 130 человек личного состава и 26 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал.
31 мая стало известно, что два других нефтеперерабатывающих предприятия в Краснодарском крае были атакованы с помощью беспилотника. Сначала под удар попал Афипский НПЗ, а затем дрон упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода.