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08:03, 13 июня 2023Россия

На территории Краснодарского НПЗ произошло возгорание

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло возгорание. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

В ведомстве уточнили, что загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Пожар локализовали на площади 20 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали более 130 человек личного состава и 26 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал.

31 мая стало известно, что два других нефтеперерабатывающих предприятия в Краснодарском крае были атакованы с помощью беспилотника. Сначала под удар попал Афипский НПЗ, а затем дрон упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода.

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    Варвара Родикова
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