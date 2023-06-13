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14:48, 13 июня 2023Культура

Украинцы опротестовали новую книгу автора «Ешь, молись, люби» из-за СВО

Украинцы опротестовали новый роман автора «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт из-за СВО

Фото: Viktor Forgacs / Unsplash

Украинцы опротестовали новый роман американской писательницы Элизабет Гилберт, автора «Ешь, молись, люби», из-за чего выход книги был отложен. Об этом пишет газета New York Times.

Украинские читатели выразили недовольство из-за того, что книга, действие которой происходит в Сибири, выходит на фоне специальной военной операции (СВО).

«Я получила огромное, огромное количество откликов от моих украинских читателей, выражающих гнев, печаль, разочарование и боль по поводу того факта, что я решила опубликовать прямо сейчас — независимо от того, о чем она — книгу, действие которой происходит в России», — сказала автор бестселлеров.

Выход книги «Снежный лес» был запланирован на 13 февраля 2024 года. Роман повествует о русской семье, проживающей в Сибири в 30-х годах прошлого века.

В марте украинцы призвали пересмотреть номинацию на «Оскар» фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли из-за связи с Россией.

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    Варвара Кошечкина
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