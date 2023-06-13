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13:36, 13 июня 2023Мир

Глава МИД Венгрии объяснил необходимость сохранения контактов с Россией

Глава МИД Венгрии объяснил необходимость сохранения контактов с Россией стремлением к миру

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Если западные страны не будут продолжать контактировать с Россией, то упустят шанс на мир. Так глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил необходимость сохранения диалога с Москвой и, в частности, его контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости со ссылкой на интервью французскому телевидению, размещенном на странице дипломата в соцсети.

«На последнем саммите G20 госсекретарь США [Энтони Блинкен] тоже встречался с российским коллегой. Я тоже продолжаю диалог с главой российского МИД Лавровым, потому что я думаю, что если мы не разговариваем, мы упускаем шанс на мир», — заявил Сийярто.

По словам главы МИД, украинский конфликт должен закончиться переговорами.

Ранее на сайте Европейского совета по международным отношениям (ECFR) опубликовали список самых дружелюбных стран по отношению к России. Болгария, Италия, Австрия и Венгрия стали лидерами по дружелюбности — 65, 24, 34 и 39 процентов граждан соответственно назвали Россию союзническим государством и необходимым партнером.

При этом самый низкий показатель демонстрируют Дания, Польша и Швеция — 7, 8 и 10 процентов жителей соответственно воспринимают Россию как партнера.

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    Виктория Кондратьева
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