Пенкин отреагировал на информацию об угощении пассажиров самолета коньяком

Сергей Пенкин опроверг информацию о том, что угощал пассажиров самолета коньяком

Российский певец Сергей Пенкин отреагировал на информацию о том, что он угощал пассажиров самолета коньяком во время рейса Южно-Сахалинск — Москва. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

Ранее в Telegram-канале издания «Комсомольская правда» появилась информация о том, что спустя час после вылета из Южно-Сахалинска исполнитель угощал пассажиров коньяком, фотографировался и раздавал автографы. Портал, в котором были опубликованы фото Пенкина в самолете, отмечал, что артист не представлял опасности для полета своим поведением.

Сам Пенкин опроверг эту информацию и заявил, что спал весь полет. Музыкант отметил, что привык к слухам в свой адрес.

«Сколько интересного я о себе слышу. Я сидел в бизнес-классе и вообще спал, ничего не слышал, что там обо мне говорят. Я уже привык ко всем этим байкам. То одно рассказывают, то другое», — поведал исполнитель.

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