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13:28, 13 июня 2023Мир

Столтенберг пообещал обсудить вступление Украины в НАТО после ее победы

Генсек НАТО Столтенберг пообещал обсудить вступление Украины в НАТО после ее победы

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Пока Украина не победит в конфликте с Россией, о ее членстве в НАТО не может быть и речи, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Цитату приводит ТАСС.

«Потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО», — пояснил он, пообещав, что альянс все равно будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Ранее на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил разработать концепцию гарантий безопасности для Украины. Кроме того, политики обсуждали план действий для Киева, чтобы обеспечить ему вступление в НАТО.

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    Виктория Кондратьева
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