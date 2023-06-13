Столтенберг пообещал обсудить вступление Украины в НАТО после ее победы

Генсек НАТО Столтенберг пообещал обсудить вступление Украины в НАТО после ее победы

Пока Украина не победит в конфликте с Россией, о ее членстве в НАТО не может быть и речи, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Цитату приводит ТАСС.

«Потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО», — пояснил он, пообещав, что альянс все равно будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Ранее на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил разработать концепцию гарантий безопасности для Украины. Кроме того, политики обсуждали план действий для Киева, чтобы обеспечить ему вступление в НАТО.