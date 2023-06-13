Лукашенко обвинил Россию в промедлении с освобождением Сапеги

Лукашенко объяснил заминку в передачи Софьи Сапеги медлительностью российской стороны

Процесс с передачей осужденной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой затянулся по вине российской стороны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.

По словам политика, белорусские власти планировали передать обвиняемую в Россию еще до суда, однако промедление «затянулось до невозможности».

«Это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?» — сказал Лукашенко.

Он добавил, что часть белорусов якобы осталась недовольна освобождением россиянки, но их мнением государству пришлось ситуативно пренебречь.

«Считаюсь с вашим мнением. Но, поверьте, вы не все знаете. Я никогда не был предателем и до конца буду идти. Этих "лахушек" (имеется в виду белорусский оппозиционер Павел Латушко — прим. «Ленты.ру») и прочих — там помилования уже не было бы», — заверил глава государства.

Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором пара летела в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Сапега вскоре призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные силовиков. В мае 2022 года суд приговорил девушку к шести годам колонии общего режима.

7 июня Софья Сапега была помилована Александром Лукашенко после обращения главы Приморского края Олега Кожемяко. К настоящему моменту она уже покинула Белоруссию и направилась в Таиланд.