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17:43, 10 июня 2023Бывший СССР

Стало известно местонахождение россиянки Сапеги после помилования

Стало известно, что Софья Сапега находится в Таиланде после помилования
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Reuters

Стало известно местонахождение россиянки Софьи Сапеги после помилования. Об этом сообщил ее отец Андрей Сапега в разговоре с изданием PrimaMedia.

Мужчина поведал, что сейчас вместе с дочерью проживает в Таиланде, в городе Пхукет, куда они улетели через Дубай. По словам родителя бывшей политзаключенной, летом семья планирует вернуться домой.

Андрей Сапега добавил, что не знает, чем именно планирует заниматься его дочь. «Если сформулировать в общих фразах, то она действительно хочет еще раз использовать шанс, который ей дали, без тех ошибок, которые совершила в прошлом. Хочет быть полезной обществу, реализоваться как личность, как человек», — поделился отец девушки.

7 июня Софья Сапега была помилована президентом Белоруссии Александром Лукашенко после обращения главы Приморского края Олега Кожемяко. После освобождения девушка заявила, что помилование стало для нее «большим сюрпризом».

Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором пара летела в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Сапега вскоре призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные силовиков. В мае 2022 года суд приговорил девушку к шести годам колонии общего режима.

Ранее мать помилованной Сапеги рассказала о стрессовом состоянии дочери.

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    Анастасия Астахова
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