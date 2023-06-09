Мать помилованной Сапеги рассказала о стрессовом состоянии дочери

Мать Софьи Сапеги Дудич заявила о стрессовом состоянии дочери и необходимости обследования

Мать помилованной россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич рассказала подробности освобождения дочери из белорусской колонии. Об этом она высказалась в интервью «Московскому комсомольцу».

По ее словам, подписанное президентом Белоруссии Александром Лукашенко помилование стало неожиданностью как для самой Софьи, так и для ее родителей. Дудич отметила, что после выхода на свободу Софья не могла есть из-за пережитого стресса.

«Удивительно, но она снова пребывает в стрессовом состоянии… Эти два года были показательные, они многое изменили в нашей жизни и нас изменили», — добавила женщина.

Она также рассказала, что сейчас в планах у Софьи «прийти в себя, восстановить здоровье, эмоциональное прежде всего». «Оглядеться вокруг, чтобы понять, как строить дальше жизнь. Думаю, потребуется пройти полное медицинское обследование», — уточнила мать девушки.

7 июня Софья Сапега была помилована Александром Лукашенко после обращения главы Приморского края Олега Кожемяко. К настоящему моменту она уже покинула Белоруссию и прибыла в Россию. После освобождения девушка заявила, что помилование стало для нее «большим сюрпризом». «Освобождение было настолько неожиданным, что буквально за полчаса до фактического выхода я не знала, что со мной это произойдет», — сказала она.