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11:32, 13 июня 2023Спорт

Мостовой пожаловался на дефицит красивых девушек в Португалии

Бывший футболист Александр Мостовой пожаловался на дефицит красивых девушек в Португалии

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, выступавший за лиссабонскую «Бенфику», пожаловался на дефицит красивых девушек в Португалии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Непросто было найти девушку — там по тем временам иногда можешь и на мужчину заглядеться. По поводу красоты с девушками беда бедой была. Кошмар. Ну где-то мы умудрялись находить, получалось у нас», — заявил он.

Мостовой также отметил, что во Франции девушки гораздо красивее, чем в Португалии. «Но я всегда говорил, что в России все равно самые красивые», — рассказал экс-игрок.

Мостовой играл за «Бенфику» с 1991 по 1993 год. Он также выступал в составе французских «Кана» и «Страсбура». Футболист завершил карьеру в 2005 году. В его активе 10 голов в 50 матчах за сборную России.

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    Алексей Гусев
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