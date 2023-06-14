В московском театре пожаловались на нашествие пчел

Baza: в РАМТ пожаловались на рой пчел, поселившихся на решетке вентиляции

Актеры российского академического Молодежного театра (РАМТ) пожаловались на нашествие пчел. Насекомые попадают в здание через вентиляцию. Об этом пишет издание Baza в Telegram.

По данным издания, пчелы поселились в театре на Театральной площади недавно. Рой насекомых закрепился на наружной решетке вентиляции. В итоге пчелы по трубам стали проникать в театр и мешать репетициям актеров. На данный момент неизвестно, как в театре планируют решать вопрос.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково рой пчел атаковал самолеты и сорвал рейсы в Москву и Казань. Так, рейс Nordwind Airlines в Казань был перенесен, так как пчелы облепили самолет, как только к нему подогнали трап. В аэропорту приняли решение, что это может быть опасно для пассажиров. Лайнер до Москвы задержали по той же причине.