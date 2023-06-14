Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:07, 14 июня 2023Среда обитания

В московском театре пожаловались на нашествие пчел

Baza: в РАМТ пожаловались на рой пчел, поселившихся на решетке вентиляции

Фото: Telegram-канал Baza

Актеры российского академического Молодежного театра (РАМТ) пожаловались на нашествие пчел. Насекомые попадают в здание через вентиляцию. Об этом пишет издание Baza в Telegram.

По данным издания, пчелы поселились в театре на Театральной площади недавно. Рой насекомых закрепился на наружной решетке вентиляции. В итоге пчелы по трубам стали проникать в театр и мешать репетициям актеров. На данный момент неизвестно, как в театре планируют решать вопрос.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково рой пчел атаковал самолеты и сорвал рейсы в Москву и Казань. Так, рейс Nordwind Airlines в Казань был перенесен, так как пчелы облепили самолет, как только к нему подогнали трап. В аэропорту приняли решение, что это может быть опасно для пассажиров. Лайнер до Москвы задержали по той же причине.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Чеченского депутата и соратника Кадырова Адама Делимханова могли ранить в зоне СВО. Что известно о случившемся?
    Путин раскрыл технологии победы
    Стало известно о возможном отсутствии пенсии у Пугачевой в Израиле из-за Галкина
    Эрдоган рассказал о встрече с Пашиняном
    Россиянин из мести разгромил могилы троих бойцов ЧВК «Вагнер»
    Российскую навигационную систему обвинили в проблемах с автоматизацией
    Раскрыты суммы трат россиян на наряды для выпускного
    Люся Чеботина показала ягодицы в обтягивающих шортах
    В московском театре пожаловались на нашествие пчел
    Система tax free заработает еще в шести регионах России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.