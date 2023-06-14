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07:22, 14 июня 2023Бывший СССР

Украинские диверсанты использовали дома белгородцев в качестве укрытия

РИА Новости: украинские ДРГ использовали дома белгородцев как укрытие и вели из них огонь

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) при атаке на Новую Таволжанку в Белгородской области использовали частные дома в качестве укрытия, ведя из них огонь по российским военным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По его информации, в доме по улице Карьерной находилась стрелковая точка, где, скорее всего, сидели снайпер или пулеметчик. В одной из комнат диверсанты устроили засаду, откуда стреляли по российским бойцам. Из другой комнаты этого дома велся огонь по российским позициям на окраине села.

На пересечении улиц Песчаная и Карьерная ВСУ пошли в окружение, устроив засады, чтобы простреливалась дорога. Все отстрелянное вооружение украинские военные побросали, рассказал военнослужащий отряда «Шторм».

1 июня Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Кроме того, 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская ДРГ атаковала приграничное село Новая Таволжанка. В свою очередь, в Минобороны заявили, что противник попытался переправиться через реку в районе населенного пункта, но был рассеян ударами российской артиллерии.

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    Марина Совина
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