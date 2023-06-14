Кулеба сравнил создание Совета НАТО — Украина с танком без пушки

Кулеба сравнил Совет НАТО — Украина без предоставления членства с танком без пушки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Дипломат рассказал, что они обсудили предстоящий саммит Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, сравнив при этом с танком без пушки обещание создать Совет НАТО — Украина без предоставления республике возможности ускоренного вступления в блок.

Кроме того, он выразил мнение, что Киев необходим НАТО в качестве члена альянса, а не привилегированного партнера.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в случае ее поражения в конфликте с Россией. По его словам, обсуждение членства республики будет невозможным, если она не сможет существовать «как независимое суверенное демократическое государство в Европе».