В Белом доме сообщили о переговорах Байдена и генсека НАТО

Белый дом: Байден обсудил со Столтенбергом Украину и вступление Швеции в альянс

США приветствуют усилия членов НАТО по оказанию военной помощи Украине, а также вступление Швеции в состав альянса. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, приуроченном ко встрече президента страны Джо Байдена и генсека альянса Йенса Столтенберга.

«Президент Джо Байден встретился сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы подготовиться к саммиту НАТО 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе. Лидеры обсудили последствия войны России с Украиной для трансатлантической безопасности и важность дальнейшего укрепления сдерживания и обороны НАТО», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации американского президента.

Также они обсудили необходимость выполнения принятых на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году обязательств по инвестициям стран-участниц в коллективную оборону и отметили взаимную заинтересованность в скорейшем вступлении Швеции в состав альянса.

Во время встречи Столтенберг предупредил Байдена, что мир станет опаснее, если Россия победит в конфликте на Украине. По его словам, победа российского президента Владимира Путина «воодушевит другие страны, включая Китай». Он также поблагодарил американского лидера за очередной пакет военной помощи Киеву, отметив, что украинцы «добиваются прогресса» во время наступательной операции.