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10:50, 14 июня 2023Россия

В МЧС признали катастрофу в Херсонской области ЧС федерального характера

Глава МЧС Куренков признал катастрофу в Херсонской области ЧС федерального характера

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Катастрофу в Херсонской области, начавшуюся из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), признали ЧС федерального характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, сообщил Telegram-канал ведомства.

14 июня Куренков провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По итогам встречи глава МЧС заключил, что сложившуюся в Херсонской области обстановку необходимо отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить в регионе федеральный уровень реагирования.

По оценке министерства, ущерб от наводнения после прорыва плотины Каховской ГЭС превысил 1,2 миллиарда рублей. Координацией работ по ликвидации ЧС займется правительственная комиссия.

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    Константин Лысяков
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