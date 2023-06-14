В МЧС признали катастрофу в Херсонской области ЧС федерального характера

Глава МЧС Куренков признал катастрофу в Херсонской области ЧС федерального характера

Катастрофу в Херсонской области, начавшуюся из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), признали ЧС федерального характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, сообщил Telegram-канал ведомства.

14 июня Куренков провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По итогам встречи глава МЧС заключил, что сложившуюся в Херсонской области обстановку необходимо отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить в регионе федеральный уровень реагирования.

По оценке министерства, ущерб от наводнения после прорыва плотины Каховской ГЭС превысил 1,2 миллиарда рублей. Координацией работ по ликвидации ЧС займется правительственная комиссия.