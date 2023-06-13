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17:11, 13 июня 2023Россия

Путин заявил о целенаправленных ударах ВСУ по Каховской ГЭС

Президент Путин: Украина целенаправленно била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно били по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом во вторник, 13 июня, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, его слова приводит РИА Новости.

«Они целенаправленно HIMARS били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело. Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным, и пошло разрушение», — объяснил глава государства.

Он отметил, что перед разрушением не было зафиксировано больших взрывов, но украинская сторона стремилась к трагедии на гидроэлектростанции.

Путин подчеркнул, что Москва не заинтересована в разрушении Каховской ГЭС, и объяснил, что оно несло ущерб контролируемым Россией территориям.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек.

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    Варвара Родикова
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