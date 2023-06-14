Умер автор романа «Старикам тут не место» Кормак Маккарти
Американский писатель-романист и лауреат Пулицеровской премии Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, что писатель скончался в своем доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико.
В 2007 году Маккарти стал лауреатом Пулитцеровской премии в номинации «Художественная литература» за постапокалиптический роман «Дорога».
Многие из произведений автора были экранизированы. Так, в 2007 году на экраны вышел драматический триллер братьев Коэнов «Старикам тут не место» по одноименному роману Маккарти. Из восьми номинаций на «Оскар» фильм получил четыре награды.
Ранее стало известно о смерти американского актера и комика Майка Батайе. Артист скончался 1 июня во сне от сердечного приступа. Ему было 52 года. Батайе запомнился ролью в сериале «Во все тяжкие», где он сыграл управляющего прачечной, в которой была спрятана нарколаборатория главных героев.