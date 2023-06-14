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20:44, 14 июня 2023Мир

США направили на Ближний Восток новейшие истребители F-22 из-за России

США направили на Ближний Восток истребители 5-го поколения F-22 Raptor из-за России

Фото: U.S. Air Force Central Command / Sgt. Chelsea E. FitzPatrick / Reuters

США направили на Ближний Восток истребители 5-го поколения F-22 Raptor. В заявлении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) говорится, что это связано с возросшей активностью России.

По словам главы Центрального командования ВС США генерала Майкла Куриллы, российская сторона регулярно нарушает согласованные меры по устранению конфликтных ситуаций в воздушном пространстве и увеличивает риск эскалации. «Вместе с нашими союзниками и партнерами мы привержены укреплению безопасности и стабильности в регионе», — заявил он.

В заявлении СЕНТКОМ также сказано, что F-22 размещены в рамках многосторонней демонстрации поддержки и возможностей в свете непрофессионального поведения российской авиации в регионе.

В мае американские истребители F-22 Raptor выполнили оперативное развертывание на авиабазе Эстонии Эмари «для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря».

F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения. Он был разработан в Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics. Истребитель предназначен для прикрытия войск, противодействия воздушной разведке, а также борьбы с авиацией противника.

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    Варвара Кошечкина
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