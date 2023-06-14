Появилось видео уничтожения техники ВСУ российскими вертолетами

Опубликованы кадры уничтожения российскими «Аллигаторами» техники ВСУ в ДНР и на Запорожье

Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» сдерживают контрнаступление, уничтожая западную бронетехнику, поставленную Вооруженным силам Украины (ВСУ). Видеозаписи боевой работы авиации публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах видно, что пилоты ведут огонь по БМП М2А2 Bradley, предположительно, из противотанковых ракетных установок (ПТУР) «Вихрь».

Видеозаписи работы российских вертолетов, как сообщается, были сняты на Запорожском направлении и в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее стало известно, что вертолеты группировки российских войск «Запад» нанесли на купянском направлении как минимум восемь ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике ВСУ.