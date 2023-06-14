Китайский фармацевтический гигант избавился от активов в России

«Ведомости»: производитель инсулина Gan & Lee Pharmaceuticals продал активы в России

Китайский фармацевтический гигант Gan & Lee Pharmaceuticals избавился от активов в России. Производитель инсулина продал свою долю в ООО «Эндодженикс» совладельцу этой компании, со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» сообщает газета «Ведомости».

Gan & Lee Pharma-ceuticals была основана в 1998 году, она специализируется на производстве лекарств для диабетиков, в том числе — аналога инсулина от Eli Lilly. В 2012 году она и «Фармактив» создали ООО «Эндодженикс» — 51 процент фирмы принадлежали китайскому производителю, а 49 — российскому. Совместное предприятие выпускает инсулин гларгин (аналог лантуса, который производит французская Sanofl). В прошлом году компания заработала 4,6 миллиона рублей, а ее прибыль составила 24,89 миллиона рублей.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сделка между сторонами стала безденежной. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов предположил, что «Фармактив» мог взять на себя обязательство закупок сырья у Gan & Lee Pharmaceuticals вместо «Эндодженикс». Развивать бизнес в России для зарубежных производителей стало невыгодно из-за проблем с логистикой и роста доли на этом рынке отечественных фармкомпаний, которые стали получать преимущество в госзакупках при условии использования отечественного сырья, добавил эксперт.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк допустил, что китайский фармгигант не перестанет сотрудничать с российским производителем. По его словам, даже пять процентов, которые составляет доля компании на российском рынке, обеспечивают денежный поток в миллиарды долларов.

Ранее крупнейшие производители инсулина — фармацевтическая компания Eli Lilly из США и Novo Nordisk из Дании решили покинуть российский рынок и передать бизнес своему партнеру — зарегистрированному в Швейцарии производителю Swixx Biopharma. Перед этим они приостановили инвестиции и ввоз ряда неосновных лекарств в Россию.