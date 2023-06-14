Психолог дала совет по сохранению отношений после измены

Психолог Хацкевич посоветовала не сообщать партнеру об измене ради сохранения отношений

Ради сохранения отношений не следует сообщать партнеру об измене, если она была разовой, считает психолог Вероника Хацкевич. Она и ее коллега, психолог Алена Савинова, в беседе с «Лентой.ру» дали советы, как сберечь союз после предательства.

По словам психологов, после измены люди часто мучатся вопросом: сообщать о своем поступке или нет. Хацкевич и Савинова предупредили: изменивший человек должен понимать, что после признания отношения никогда не будут прежними. «Конечно, бывают ситуации, когда измена встряхивает отношения, и они выходят на новый уровень. Но никто и никогда не забудет о произошедшем — с этим фактом придется жить», — констатировала Хацкевич.

Она добавила, что многие уверены: сообщать об измене нужно, так как это якобы честно по отношению к близкому человеку. Однако своим поведением изменники облегчают свою участь, снимают с себя бремя тайны, уверена психолог.

Хацкевич предлагает шире смотреть на свершившийся факт измены. Изменник должен понять, готов ли он после признания поставить крест на всем, что связывало его с партнером.

Принимать решения не импульсивно — это взрослое поведение. Рассказать об измене — эгоистично. Так человек перекладывает ответственность, снимает с себя чувство вины, напряжение и не думает о своем партнере

Вероника Хицкевич психолог

Савинова рекомендует разобраться, на чем строятся отношения в паре, и что побудило одного из партнеров решиться на измену. По ее мнению, после измены людям требуется помощь специалиста, который поможет близким людям разобраться в себе, понять, где нарушен баланс и договориться о новых реалиях.

Многие люди уверены, что измену следует скрывать, потому что она никогда не забудется и ее не простят. Но при этом ложь всегда будет стоять между мужчиной и женщиной. Значит, и отношения сохранить мало шансов Анна Савинова психолог

Савинова и Хицкевич обратили внимание, что после признания в измене шансы сохранить отношения уменьшаются. Однако, если тайну сохранить, партнер может почувствовать, что от него что-то скрывают. В таком случае в отношениях может возникнуть кризис, выйти из которого помогут психологи и сексологи, подытожили собеседницы «Ленты.ру».

Ранее исследователи назвали истинные чувства большинства изменивших супругов. По их словам, большинство изменников не жалеют об интрижках.