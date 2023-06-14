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20:25, 14 июня 2023Забота о себе

Психолог дала совет по сохранению отношений после измены

Психолог Хацкевич посоветовала не сообщать партнеру об измене ради сохранения отношений

Фото: Etienne Boulanger / Unsplash

Ради сохранения отношений не следует сообщать партнеру об измене, если она была разовой, считает психолог Вероника Хацкевич. Она и ее коллега, психолог Алена Савинова, в беседе с «Лентой.ру» дали советы, как сберечь союз после предательства.

По словам психологов, после измены люди часто мучатся вопросом: сообщать о своем поступке или нет. Хацкевич и Савинова предупредили: изменивший человек должен понимать, что после признания отношения никогда не будут прежними. «Конечно, бывают ситуации, когда измена встряхивает отношения, и они выходят на новый уровень. Но никто и никогда не забудет о произошедшем — с этим фактом придется жить», — констатировала Хацкевич.

Она добавила, что многие уверены: сообщать об измене нужно, так как это якобы честно по отношению к близкому человеку. Однако своим поведением изменники облегчают свою участь, снимают с себя бремя тайны, уверена психолог.

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Хацкевич предлагает шире смотреть на свершившийся факт измены. Изменник должен понять, готов ли он после признания поставить крест на всем, что связывало его с партнером.

Принимать решения не импульсивно — это взрослое поведение. Рассказать об измене — эгоистично. Так человек перекладывает ответственность, снимает с себя чувство вины, напряжение и не думает о своем партнере

Вероника Хицкевичпсихолог

Савинова рекомендует разобраться, на чем строятся отношения в паре, и что побудило одного из партнеров решиться на измену. По ее мнению, после измены людям требуется помощь специалиста, который поможет близким людям разобраться в себе, понять, где нарушен баланс и договориться о новых реалиях.

Многие люди уверены, что измену следует скрывать, потому что она никогда не забудется и ее не простят. Но при этом ложь всегда будет стоять между мужчиной и женщиной. Значит, и отношения сохранить мало шансов

Анна Савиновапсихолог

Савинова и Хицкевич обратили внимание, что после признания в измене шансы сохранить отношения уменьшаются. Однако, если тайну сохранить, партнер может почувствовать, что от него что-то скрывают. В таком случае в отношениях может возникнуть кризис, выйти из которого помогут психологи и сексологи, подытожили собеседницы «Ленты.ру».

Ранее исследователи назвали истинные чувства большинства изменивших супругов. По их словам, большинство изменников не жалеют об интрижках.

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    Вера Владзиевская
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