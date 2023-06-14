Мужчина отправился на рыбалку и «выловил» угнанный 33 года назад внедорожник

Fox News: житель США отправился на рыбалку и нашел угнанный 33 года назад джип

Житель США пошел порыбачить на озере и нашел внедорожник Jeep, угнанный в 1990 году. Об этом сообщает Fox News.

45-летний Джон Маунс из города Уичито, штат Канзас, отправился на рыбалку, надеясь выловить краппи — лучеперых рыб, которые водятся во многих водоемах США. Однако, опустив в воду специальную камеру, мужчина заметил нечто иное. «Там были колеса, стабилизатор, руль, ручка переключения передач. Я подумал: "Ни фига себе!" Я сразу понял, что это джип», — рассказал Маунс.

Вокруг утопленной машины плавало много рыбы. Американец сначала поймал побольше краппи, а потом позвонил в полицию. Правоохранители приехали домой к Маунсу и изучили сделанные им снимки, на которые попал и регистрационный номер автомобиля. Выяснилось, что он случайно обнаружил Jeep CJ-7, угнанный в Уичито более 30 лет назад.

Полицейские связались с последним владельцем автомобиля, который подтвердил, что тот был угнан, и он получил страховку.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Кочис, штат Аризона, получила фото с утопленного 13 лет назад фотоаппарата. Устройство случайно нашел в реке рыбак.

