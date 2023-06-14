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11:10, 14 июня 2023Силовые структуры

Бросившего коктейль Молотова в автобус Росгвардии осудили на шесть лет колонии

В Москве суд дал 6 лет колонии мужчине, бросившему коктейль Молотова в автобус Росгвардии

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мосгорсуд приговорил местного жителя Виталия Кольцова, бросившего коктейль Молотова в автобус с росгвардейцами, к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным в умышленном поджоге на основании вердикта присяжных. Прокурор запросил для него 19,5 года колонии строгого режима. Кольцов признал вину в поджоге и полностью возместил ущерб.

Из материалов дела следует, что инцидент произошел 2 мая 2022 года на Площади Революции в Москве. Кольцов трижды привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях и неповиновение законным требованиям предствителей власти.

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    Любовь Ширижик
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