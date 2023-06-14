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15:47, 14 июня 2023Россия

В Кремле порассуждали об идее освободить от ответственности участников СВО

Песков об идее освободить от ответственности участников СВО: пока не комментируем

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не будет комментировать идею частично освободить от уголовной ответственности участников специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Пока идет обсуждение в парламенте, мы не считаем возможным это комментировать», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект базового федерального закона об особенностях уголовной ответственности для участников СВО. Согласно законопроекту, мобилизованных осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, предлагается освобождать от наказания после награждения или увольнения со службы.

Позднее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с «Лентой.ру» поддержала эту идею и заявила, что таким образом преступившие закон россияне смогут искупить свою вину. Помимо того, она отметила, что чем больше человек находится в изоляции от социума, тем труднее ему потом в это общество вернуться.

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