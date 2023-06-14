Лукашенко назвал украинские потери с начала контрнаступления

Александр Лукашенко заявил о гибели 40 тысяч украинских военных с начала контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 40 тысяч военнослужащих с начала контрнаступления. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова цитирует РИА Новости.

По словам политика, активные наступательные действия в зоне СВО украинская армия развернула 4-5 июня, лишившись с этого момента 40 тысяч погибшими и более 100 тысяч ранеными.

«Почти 120-150 тысяч! И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят. Точно так же, как наши с советских времен танки», — сказал Лукашенко.

Российская сторона информации, озвученной белорусским президентом, не подтверждала.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. На уточнение журналиста, получила ли республика тактическое ядерное оружие, президент Белоруссии пояснил: «Не все, потихоньку».