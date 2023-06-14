Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия Россией

Президент Белоруссии Лукашенко: Россия применит ядерное оружие, если Путина загонят в угол

Россия применит ядерное оружие, если Запад поставит Москву в безвыходное положение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лукашенко, Запад спрашивает у Минска, решится ли Россия на применение оружия массового поражения.

«Нажмут кнопку, да еще как! Но в одном случае: если вы будете совершать очень опасные движения, в том плане, что вторгнетесь на территорию России и это будет угрожать существованию России, — словом, если вы Путина поставите к стенке или в угол загоните и другого выхода не будет», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. На уточнение журналиста, получила ли республика тактическое ядерное оружие, президент Белоруссии пояснил: «Не все, потихоньку».