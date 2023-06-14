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09:53, 14 июня 2023Спорт

Мбаппе высказался об уходе Месси из ПСЖ

Мбаппе заявил, что ушедший из ПСЖ Месси не получил заслуженного уважения во Франции
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Michel Euler / AP

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался об уходе аргентинца Лионеля Месси из клуба. Его слова приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Мбаппе назвал Месси одним из величайших игроков в истории футбола. «Никогда не бывает хорошей новостью, когда уходит кто-то вроде Месси. Я не совсем понимаю, почему так много людей испытали такое облегчение от его ухода. Он не получил того уважения, которого заслуживал во Франции», — заявил форвард.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами», которым владеет бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.

С 2021 года Месси играл за французский ПСЖ. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Дарья Коршунова
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