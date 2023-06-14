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17:47, 14 июня 2023Мир

Защищающий Россию в суде ООН британский адвокат получил угрозы

Британский адвокат Суэйстон, защищающий Россию в суде ООН по иску Украины, получил угрозы

Фото: Eva Plevier / Reuters

Британский адвокат Майкл Суэйстон, представляющий Россию в Международном суде ООН в Гааге, получил в свой адрес угрозы физической расправы после своего выступления по иску Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ответ на мои последние выступления перед вами я получил угрозы», — заявил юрист в ходе своего выступления в суде ООН.

6 июня Украина в Международном суде ООН обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций. Украинская сторона также утверждает, что Донецкая и Луганская народные республики вовлечены в террористическую деятельность, которую спонсирует Россия. Это в том числе, считают в Киеве, привело к крушению рейса МН17.

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    Глеб Бажуткин
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