Названы самые подорожавшие футболисты РПЛ

Transfermarkt: бразильский защитник ЦСКА Роша стал самым подорожавшим футболистом РПЛ

Портал Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Список возглавил бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша. Футболист подорожал в два раза — с 3,5 до 7 миллионов евро.

Вслед за ним расположился бразильский и российский нападающий «Зенита» Малком. Его стоимость выросла на три миллиона евро. Теперь лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2022/2023 оценивается в 30 миллионов евро.

Замкнул тройку армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Он также подорожал на 3 миллиона, и теперь его стоимость составляет 12 миллионов евро.

Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России прошедшего сезона. В 27 матчах турнира он забил 23 мяча и отдал 9 результативных передач.

