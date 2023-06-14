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18:21, 14 июня 2023Россия

Два человека пострадали при обстреле российского приграничного региона

Брянский губернатор Богомаз: два человека пострадали при обстреле Севского района ВСУ

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Два человека пострадали при обстреле Севского района Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 14 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По данным главы региона, под минометный обстрел попала деревня Грудская. Пострадавших доставили в районную больницу. На месте случившегося работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что 12 июня украинские дроны сбросили неустановленные боеприпасы на населенные пункты в Климовском районе Брянской области, а 7 июня беспилотник ВСУ атаковал трансформаторный завод в поселке Суземка.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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