Два человека пострадали при обстреле российского приграничного региона

Брянский губернатор Богомаз: два человека пострадали при обстреле Севского района ВСУ

Два человека пострадали при обстреле Севского района Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 14 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По данным главы региона, под минометный обстрел попала деревня Грудская. Пострадавших доставили в районную больницу. На месте случившегося работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что 12 июня украинские дроны сбросили неустановленные боеприпасы на населенные пункты в Климовском районе Брянской области, а 7 июня беспилотник ВСУ атаковал трансформаторный завод в поселке Суземка.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.