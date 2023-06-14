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15:31, 14 июня 2023Россия

Власти не подтвердили информацию о взрыве на Новочеркасской ГРЭС

Ростовский губернатор Голубев не подтвердил информацию о взрыве на Новочеркасской ГРЭС

Кадр: Telegram-канал Baza

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не подтвердил информацию о взрыве на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС). Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По данным властей, от возгорания на теплоэлектростанции пострадали три сотрудника станции, их госпитализировали.

Голубев отметил, что в тушении огня на площади 200 квадратных метров задействовали более 70 человек и 29 единиц техники.
В причинах пожара начнут разбираться специалисты, заверил он.

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    Анна Щербакова
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