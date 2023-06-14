Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:57, 14 июня 2023Силовые структуры

Россиянин пообещал организовать вечеринку в стиле «Гэтсби» и скрылся с деньгами

В Москве мошенник собрал деньги за несуществующую вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»
СюжетПожары в Якутии

Фото: Mantikorra / Shutterstock / Fotodom

Россиянин анонсировал в своих социальных сетях вечеринку с популярными блогерами на теплоходе по Москве-реке в стиле «Великого Гэтсби», собрал с желающих посетить событие по 15 тысяч рублей и перестал отвечать на их сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Тусовка должна была пройти 10 июня. Благодаря популярности своей странички молодой человек собрал на мероприятие достаточно много людей — в назначенную дату на причале выстроилась очередь из планирующих посетить вечеринку. Однако ни блогеров, ни яхты там не оказалось.

Сейчас мошенника ищет полиция, а он продолжает в своих соцсетях продавать билеты уже на новую «оскароносную вечеринку», которая якобы должна пройти 17 июня.

Ранее в Крыму задержали группу мошенников, обманувших семь тысяч россиян на 80 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости
    Против солиста Rammstein возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании
    Эксперт назвала минусы тренировки «Американского психопата»
    Врач назвала россиянам приводящий к раннему старению кожи напиток
    Пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Казани попал на видео
    В МИД рассказали об отношении Франции к России
    Лукашенко предсказал сворачивание западной помощи Киеву
    Россиян предупредили о подорожании туров за границу
    Врач предупредила о риске остаться без волос после модной процедуры
    Магазин в сталинской высотке в Москве разозлил пользователей сети
    Российским нефтяным компаниям пригрозили проблемами из-за цен на бензин
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.