Россиянин пообещал организовать вечеринку в стиле «Гэтсби» и скрылся с деньгами

В Москве мошенник собрал деньги за несуществующую вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»

Россиянин анонсировал в своих социальных сетях вечеринку с популярными блогерами на теплоходе по Москве-реке в стиле «Великого Гэтсби», собрал с желающих посетить событие по 15 тысяч рублей и перестал отвечать на их сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Тусовка должна была пройти 10 июня. Благодаря популярности своей странички молодой человек собрал на мероприятие достаточно много людей — в назначенную дату на причале выстроилась очередь из планирующих посетить вечеринку. Однако ни блогеров, ни яхты там не оказалось.

Сейчас мошенника ищет полиция, а он продолжает в своих соцсетях продавать билеты уже на новую «оскароносную вечеринку», которая якобы должна пройти 17 июня.

Ранее в Крыму задержали группу мошенников, обманувших семь тысяч россиян на 80 миллионов рублей.

