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09:15, 14 июня 2023Россия

Медведев предупредил о возможном уничтожении кабельной связи «Северных потоков»

Зампред СБ Медведев предупредил о возможном уничтожении кабельной связи «Северных потоков»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совета безопасности России (СБ) Дмитрий Медведев предупредил о возможном уничтожении кабельной связи «Северных потоков». Свой комментарий по ситуации бывший премьер-министр страны оставил в Telegram-канале.

По его мнению, здесь следует учитывать доказанность соучастия стран Запада в подрыве «Северных потоков».

«Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве «Северных потоков», то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана», — написал зампред Совбеза.

Ранее сообщалось, что советник-посланник России в США Андрей Леденев обвинил американские власти — и представителей стран Запада в целом — в нежелании начать независимое расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Он отметил, что необходимо провести «прозрачное и объективное» международное расследование взрывов на газопроводах, и призвал США помочь.

До этого The Wall Street Journal опубликовала материал, где говорилось, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупреждало Украину о последствиях из-за «взрывов» газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Это случилось еще прошлым летом после получения подробной информации об украинском заговоре, рассказали газете чиновники, знакомые с вопросом.

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    Анна Щербакова
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