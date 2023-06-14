Пожар на Новочеркасской ГРЭС полностью потушили

Пожар на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области полностью потушили

Пожар, разгоревшийся на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области, полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе станции, пишет РИА Новости.

«На данный момент пожар полностью потушен», — сказал собеседник агентства.

О ЧП на электростанции стало известно ранее 14 июня. По данным МЧС, информация о возгорании поступила в 13:41 — загорелась кровля на одном из энергоблоков.

Позднее появилась информация, что при пожаре на объекте пострадали три человека. Их состояние оценили как средней степени тяжести.

Кроме того, было опубликовано видео пожара. На кадрах видно строение, из окон которого вырывается густой черный дым, заметный с большого расстояния.