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03:56, 14 июня 2023Россия

Пушков указал на фразу Херша об отсутствии «спасительной фигуры» в США

Сенатор Пушков: журналист Херш заявил об отсутствии «спасительной фигуры» в США

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Член Совета Федерации России Алексей Пушков указал на фразу американского журналиста Сеймура Херша об отсутствии политической фигуры в США, способной спасти страну. Об этом он написал в Telegram-канале.

Сенатор опубликовал кадр с цитатой Херша из его интервью на канале Moats.tv. «Я не вижу никакого спасителя для Америки», — сказал американский обозреватель.

Пушков подчеркнул, что речь идет о об отсутствии в США лидера, который смог бы «спасти страну» и вывести ее из того состояния, в котором сейчас находятся Соединенные Штаты.

Журналист Сеймур Херш прославился за пределами США благодаря своим расследованием подрыва газопроводов «Северные потоки». 8 февраля 2023 года американский журналист опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС), для установки бомб использовали подлодки.

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    Марина Совина
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